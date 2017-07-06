Автомобиль Porsche въехал в толпу митингующих у здания кабмина в центре Киева

Автомобиль Porsche Panamera въехал в толпу митингующих ветеранов у здания правительства Украины в центре Киева. По словам свидетелей происшествия, в автомобиль полетели камни.

По информации главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, ветераны МВД пришли к зданию кабмина требовать от властей перерасчета пенсий. Бывшие милиционеры перекрыли улицу Грушевского и заблокировали выезд из правительственного.

"Напротив кабмина, где сегодня протестуют ветераны МВД, Porsche Panamera въехал в толпу и переехал ногу одному из активистов. По словам очевидцев, от водителя сильно разило алкоголем. В машину полетел громкоговоритель и камни", — говорится в сообщении агентства УНИАН. Помощник депутата заявил, что сотрудники полиции увезли одного из активистов и окружили автомобиль.