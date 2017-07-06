Первое селфи президента Беларуси Александра Лукашенко становится хитом сети

Белорусский лидер Александр Лукашенко с удовольствием согласился сделать селфи с сотрудницей минского офиса ОБСЕ и известным в Белоруссии блогером Викторией Рачицкой-Кариллет.

Теперь первое в истории селфи президента Беларуси становится популярным в сети. Рачицкая-Кариллет разместила фото с Александром Лукашенко в Instagram. Первое селфи президента Беларуси уже собрало сотни тысяч лайков.

Но вскоре блогер удалила селфи и закрыла свой профиль, - передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт подтвердила подлинность "исторического селфи". Виктория Рачицкая-Кариллет – дочь Игоря Рачицкого, который входит в топ-200 самых богатых белорусских бизнесменов. Его супруга Марка Карилле занимает должность заместителя директора венского офиса ОБСЕ.