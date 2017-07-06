В Пекине проходит массовая эвакуация из-за ливней

В столице Китая Пекине проходит массовая эвакуация людей из-за сильнейших ливневых дождей, которые обрушились на город вчера.

К настоящему моменту в безопасные места перевезли уже около 3,5 тысяч человек. Как отмечает сегодня информационное агентство "Синьхуа", ссылаясь на заявление местных властей, всего лишь за 20 часов в Пекине выпало около 53,6 миллиметра осадков.

Сейчас в городе активно работают 38 насосных станций, которые пытаются предотвратить затопление улиц и проезжих частей. Предполагается, что ливни будут продолжаться в течение всего сегодняшнего дня и грядущей ночи.