Семь терактов были предотвращены во Франции с начала текущего года

В четверг, 6 июля, глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что с начала текущего года в стране были предотвращены семь терактов.

Это стало возможно благодаря режиму чрезвычайного положения. Коллон подчеркнул, что данные меры следует обязательно продлить, поскольку они являются крайне эффективными. В эфире телеканала CNews глава МВД Франции заметил, что число жертв от вероятных терактов могло быть огромным.

Напомним, ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что намерен отменить режим чрезвычайного положения уже к осени 2017 года.