Семь терактов были предотвращены во Франции с начала текущего года
6 июля 2017, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 6 июля, глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что с начала текущего года в стране были предотвращены семь терактов.
Это стало возможно благодаря режиму чрезвычайного положения. Коллон подчеркнул, что данные меры следует обязательно продлить, поскольку они являются крайне эффективными. В эфире телеканала CNews глава МВД Франции заметил, что число жертв от вероятных терактов могло быть огромным.
Напомним, ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что намерен отменить режим чрезвычайного положения уже к осени 2017 года.