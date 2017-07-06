МИД РФ: террористы устроят постановочные химические атаки в Сирии

В четверг, 6 июля, в рамках брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала важное заявление.

Согласно последней информации Министерства иностранных дел России, террористы готовят постановочные атаки на территории Сирии. По словам Марии Захаровой, это будет сделано для обоснования ударов войск США по сирийским вооруженным силам, передает сегодня РИА "Новости".

Уточняется, что в рамках постановочных провокаций террористы намерены использовать химические отравляющие вещества.