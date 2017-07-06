В США произошло землетрясение

В четверг, 6 июля, стало известно, что в северной части Соединенных Штатов Америки произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Подземные толчки были зафиксированы около 0.30 по местному времени (примерно в 9.30 по московскому времени). Как уточняет Геологическая служба США, эпицентр землетрясения находился в 9 километрах к юго-востоку от населенного пункта под названием Линкольн, штат Монтана.

Согласно информации РИА "Новости", очаг подземных толчков располагался на глубине 4,3 километра. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.