Сама по себе идея «любовных мотелей», как их называют на Кубе, к борделям отношение не имеет, но это как раз то, во что эта идея вылилась раньше. Теперь правительство Острова свободы решило возродить этот опыт.

Об учреждении на Кубе «любовных мотелей» сообщает ИА REGNUM со ссылкой на кубинские СМИ.

Государственные «мотели любви» в конце 20 века нравились миллионам кубинцев, но их государство вынуждено было закрыть: благую идею использовали криминальные структуры и наживались на ней, имея государственный статус.

Смысл» любовных мотелей» в том, что в них пары могут арендовать номера для «разнообразия ощущений», как формулировало это коммунистическое правительство. Эти мотели быстро превратились в обычные публичные дома с государственным статусом, а это противоречило планам правительства и мотели закрыли.

Теперь «мотели любви» вновь возрождают, но пока только в Гаване. Расчет властей, правда, несколько иной: делается ставка на туристов.