Тяжелые бомбардировщики российских ВКС Ту-95 МС ударили новейшими крылатыми ракетами по позициям «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии. Видео удара попало в сеть.

Видео удара российских Ту-95МС по позициям террористов в Сирии публикует телеканал RT.

Тяжелые бомбардировщики ВКС России Ту-95МС вылетели с территории России и ударили новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам ИГИЛ в Сирийской Арабской Республике.

Авиаударом уничтожены три склада вооружений террористов и их командный пункт. Ранее «Аргументы недели» сообщали про авиаудар Ту-95МС по террористам ИГИЛ.