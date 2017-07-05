Подросток спрятался в шасси самолета и прилетел из Британии в Нигерию

В техническом отсеке шасси самолета нигерийской авиакомпании Med-View Airline 1 июля обнаружили подростка.

Юноша залез в отсек в Лондоне и выжил после длительного перелета в нигерийский Лагос. Представитель управления по делам гражданской авиации Нигерии Сэм Адурогбойе заявил, что расследование данного инцидента уже началось. Он надеется, что подобное происшествие больше не повторится, передает РИА "Новости".

Пока не установлено, как подросток смог выжить на высоте более 9,5 тысяч метров, находясь рядом с шасси.