Власти ДНР: к нам едут женщины - снайперы из Польши

В зону вооруженного противостояния на Донбассе на украинскую сторону прибывает пополнение из Польши. Пополнение необычное: разведка самопровозглашенной республики утверждает, что это наемники, женщины-снайперы.

Разведчики ДНР обнаружили, что на украинскую сторону в зону противостояния прибывает пополнение из женщин-снайперов. Об этом 5 июля заявил журналистам заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуад Басурин, сообщает «Росбалт».

Помимо снайперов вдоль линии фронта сосредотачивается тяжелая артиллерия, что противоречит Минским договоренностям. Западнее Донецка разведка обнаружила три САУ (самоходные артиллерийские установки) «Гвоздика», а в часть под Марьинкой прибыло два десятка женщин-снайперов из Польши, сообщает разведка ДНР.