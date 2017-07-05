В Черногории депутаты уже неделю не выходят из здания парламента
5 июля 2017, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]
В Черногории депутаты оппозиционного Демократического фронта заперлись в помещении парламента в знак протеста.
Данная мера была принята из-за снятия иммунитета с парламентария Небойши Медоевича, который является одним из лидеров Демократического фронта. Отмечается, что он якобы возглавлял преступную группу, которая отмывала деньги с целью оплатить избирательную кампанию осенью прошлого года, передает РИА "Новости".
Депутаты, согласно последней информации, в ближайшее время не намерены покидать здание парламента.