В Черногории депутаты уже неделю не выходят из здания парламента

В Черногории депутаты оппозиционного Демократического фронта заперлись в помещении парламента в знак протеста.

Данная мера была принята из-за снятия иммунитета с парламентария Небойши Медоевича, который является одним из лидеров Демократического фронта. Отмечается, что он якобы возглавлял преступную группу, которая отмывала деньги с целью оплатить избирательную кампанию осенью прошлого года, передает РИА "Новости".

Депутаты, согласно последней информации, в ближайшее время не намерены покидать здание парламента.