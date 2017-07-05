В рамках обысков в Брюсселе нашли автоматы Калашникова
5 июля 2017, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]
В рамках обысков в Брюсселе по делу о терроризме были обнаружены боеприпасы и автоматы Калашникова.
Согласно последним данным, брюссельские полицейские провели спецоперацию в ночь на среду, 5 июля, в коммуне Андерлехт. Как уточняет сегодня телеканал RTBF, обыски были осуществлены в четырех жилых квартирах, а также двух гаражах. Отмечается, что в рамках данных мероприятий были задержаны два человека, связанные с террористами.
Напомним, что в течение некоторого времени в Бельгии сохраняется повышенный уровень опасности в связи с деятельностью преступников.