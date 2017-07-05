В Китае зафиксирован вирус-вымогатель, напоминающий WannaCry

В Китае специалисты зафиксировали компьютерный вирус-вымогатель, который напоминает известный WannaCry.

Новый вирус называется Green Hat (в переводе с английского языка "Зеленая шляпа"), он не позволяет пользователю запустить операционную систему. Как уточняет телеканал CGTN, ссылаясь на официального представителя компании-разработчика мобильных приложений Cheetah Mobile, пострадавшие от компьютерного вируса жалуются на то, что на экране устройств возникает окно с номером аккаунта в мессенджере QQ. Для того, чтобы разблокировать файлы, следует обратиться к разработчикам Green Hat и оплатить получение пароля.