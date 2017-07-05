МВФ отложил перечисление очередного транша Украине

МВФ отложил до осени выделение Украине очередного пакета финансовой помощи из-за того, что Рада не успевает принять в эту сессию законы в рамках необходимых реформ, сообщил премьер Украины Владимир Гройсман.



Речь идет в частности о земельной реформе. 14 июля Верховная рада уходит на летние каникулы и продолжит работу только в сентябре.



Очередной, пятый, транш Украине от МВФ должен был составить 1,9 миллиарда долларов.



В 2015 году Международный валютный фонд принял программу экономической помощи Украине на 17,5 млрд долларов. Она рассчитана на четыре года, транши перечисляются по мере выполнения Киевом ряда условий. На данный момент общий объем уже выделенной помощи Киеву составил порядка 8,4 млрд долларов.



