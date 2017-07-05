СБ ООН готовит открытое заседание из-за ракетных испытаний КНДР

Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание для обсуждения ракетного испытания КНДР. С такой инициативой выступили США, Южная Корея и Япония. Встреча Совбеза состоится сегодня, 5 июля.

Накануне северокорейские СМИ объявили о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", игнорируя международные запреты и санкции. Максимальная высота полета составила 2802 километра, она пролетела 933 километра за 37 минут.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с осуждением ракетного испытания КНДР. Он потребовал от руководства страны прекратить "дальнейшие провокационные действия и полностью следовать своим международным обязательствам".

КНДР осуществила уже пять ядерных испытаний (два - в прошлом году) и готовится к новому.



