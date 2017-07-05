Британский суд признал экс-руководителя НПО «Космос» банкротом

Cуд в Великобритании признал экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова банкротом. В ближайшее время будет назначен управляющий, который займется ревизией и распродажей его активов.

Иск о банкротстве был подан в начале марта Банком Москвы (сейчас присоединен к ВТБ). Черняков числится в международном розыске по подозрению в хищении банковского кредита. Его долг составляет порядка 30 млрд рублей. В России против скрывающегося от правосудия олигарха возбуждено уголовное дело об «особо крупном мошенничестве в сфере кредитования» (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Сейчас бывший банкир проживает в Великобритании, которая не выдает России обвиняемых в совершении преступлений.

Имущество Чернякова в Британии ранее уже было изъято, теперь же суд требует раскрыть активы по всему миру. В скором времени на продажу будет выставлен жилой комплекс из 11 строений с 60 комнатами во Флоренции, расположенный на четырех гектарах земли. Он оценивается примерно в 47 млн долларов. Судом Дубая также арестованы апартаменты Чернякова в комплексе Fairooz Tower стоимостью 3 млн долларов. Обеспечительные меры также приняты в отношении имущества экс-банкира на Кипре, Британских Виргинских островах, в Швейцарии, Германии и Австрии, пишет «Коммерсантъ».