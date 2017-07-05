Киев ответил на заявления МИД Польши о Бандере

Киев должен потребовать объяснения от Варшавы за высказывание министра иностранных дел Польши касательно исторического прошлого Украины, считает экс-советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Маркиян Лубкивский.

Глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский заявил, что Украина не попадет в Европейский союз с Бандерой и пригрозил наложить вето на вступление страны в ЕС, если она и дальше продолжит восхвалять культ националиста Степана Бандеры.

Лубкивский назвал высказывания главы польского МИДа "вмешательством во внутренние дела Украины". "Мы сами будем решать, кто наши герои", - подчеркнул советник СБУ.

При этом он напомнил, что до членства Украины в ЕС еще очень далеко, и за это время поменяется ни один Ващиковский.



