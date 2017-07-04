В Раде хотят запретить гастроли российских артистов, и своих не выпустят

В Верховной раде, похоже, устали расширять список невъездных российских артистов и ищут возможность запретить гастроли по стране всем российским артистам сразу. В раду поступил соответствующий закон.

Закон по ограничению гастрольных мероприятий на Украине уже есть, но украинские депутаты предлагают этот закон расширить соответствующими поправками, пишет газета «Известия».

Ранее в базу данных сайта «Миротворец» попали десятки российских артистов. Самым скандальным был прецедент с российской певицей Юлией Самойловой, которую не впустили в страну для участия в международном конкурсе «Евровидение -2017». Украинская сторона была оштрафована за это организаторами конкурса.

Запрет на гастроли будет двусторонним: украинских артистов тоже не выпустят на гастроли в Россию.