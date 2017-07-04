На дне Финского залива нашли затонувший в 1945 году президентский корабль
4 июля 2017, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
4 июля 2017, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]
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//Общество
//Общество
Госдума подготовила послабление для должников, желающих поехать за границу
//Наука
Ученые предупредили, что в космосе вскоре может зародиться новая жизнь
В детском лагере Подмосковья произошло массовое отравление детей
//Общество
Почему не пели гимн и зачем подарили тарелку. Взгляд со стороны
//Общество
//Криминал
//Здоровье
//Политика
//Общество
Иркутские фермеры начали борьбу с саранчой
В Москве малыш попал в реанимацию после падения со второго этажа
//Политика
//В мире
Немецкий пенсионер доехал из Германии до Санкт-Петербурга на тракторе
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Плененный майор ВСУ рассказал о подготовке терактов к саммиту G-20
С начала недели в столичной подземке зафиксированы два несчастных случая
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