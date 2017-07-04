На дне Финского залива нашли затонувший в 1945 году президентский корабль

Флагман ВМС Литвы корабль "Президент Сметона" затонул в водах Финского залива в 1945 году. Отчего погиб корабль, ученым еще предстоит выяснить, а пока судно смогли обнаружить на дне моря в 10 милях от берега.

Корабль "Президент Сметона" лежит на дне Финского залива в десяти морских милях (порядка 13 километров) от литовского берега, сообщает ТАСС.

Обнаружила судно специальная морская экспедиция под руководством профессора Института истории и археологии Балтийского региона в Клайпеде Валдаса Жулкуса.

Найденное судно сверили с фотографиями бывшего флагмана военно-морского флота и его чертежами. У историков сомнений нет: это именно "Президент Сметона". Предположительно, судно могло быть атаковано торпедой: у него характерно разрушена носовая часть.

Корабль "Президент Сметона"стал родоначальником ВМС Литвы и назван в честь тогдашнего главы страны Антанаса Сметоны, на борту был даже оборудована президентская каюта.