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В Турции из школьной программы изъяли теорию Дарвина, учителя протестуют

4 июля 2017, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

В Турции из школьной программы изъяли теорию Дарвина, учителя протестуют
pixabay.com

В Турции их школьной программы исключили уроки по изучению теории эволюции Чарльза Дарвина. По этому поводу профсоюз учителей страны грозится подать в суд и вернуть необходимый предмет в школу.

О решении турецкого профкома подать в суд журналисты узнали от председателя учительского профкома Мехмета Балыка, пишет газета «Известия».

Министерство образования Турции предало огласке новый проект национальной учебной программы, и там отсутствует раздел по теории эволюции Дарвина. Это вызвало массу споров в стране, особенно после заявления турецкого вице-премьера Нумана Куртулмуша о том, что «теория эволюции Дарвина устарела», поэтому ее в школах изучать не обязательно.

 

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