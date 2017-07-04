В Турции из школьной программы изъяли теорию Дарвина, учителя протестуют

В Турции их школьной программы исключили уроки по изучению теории эволюции Чарльза Дарвина. По этому поводу профсоюз учителей страны грозится подать в суд и вернуть необходимый предмет в школу.

О решении турецкого профкома подать в суд журналисты узнали от председателя учительского профкома Мехмета Балыка, пишет газета «Известия».

Министерство образования Турции предало огласке новый проект национальной учебной программы, и там отсутствует раздел по теории эволюции Дарвина. Это вызвало массу споров в стране, особенно после заявления турецкого вице-премьера Нумана Куртулмуша о том, что «теория эволюции Дарвина устарела», поэтому ее в школах изучать не обязательно.