Немецкий пенсионер доехал из Германии до Санкт-Петербурга на тракторе

Путешествие из Нижней Саксонии (городок Лауэнферде, Германия ) в Санкт-Петербург проделал на тракторе 81-летний немецкий пенсионер Винфрид Лангнер. Это не было никакой акцией, - просто «тракторный туризм».

Немец не ставил перед собой никаких конкретных целей, он просто сел на старенький трактор (машина выпущена 57 лет назад) и поехал в северную столицу России. Пенсионер на скорости 18 км/час (на большее трактор не способен) успешно проехал Польшу, Литву, Латвию и Эстонию, но в Калининграде немецкий трактор не выдержал и сломался, сообщает «Лента.ру». Винфрид Лангнер несколько дней ждал, пока к нему придут запчасти из Германии, и его приютили в российской семье.

Сегодня Лангнер добрался до Санкт-Петербурга и планирует пробыть там неделю, после чего поедет обратно. Надеемся, что осматривать музеи Петербурга немец будет не на тракторе…