Украина не войдёт в Европу с Бандерой: Польша грозит наложить вето

Польша грозит наложить вето на возможное вступление Украины в Европейский союз, если Киев продолжит и дальше восхвалять культ националиста Степана Бандеры, предупредил польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский.



По его словам, экономическое сотрудничество с Украиной «не выглядит хорошо», к тому же у поляков есть претензии по историческим вопросам. «Наше послание очень ясное: с Бандерой в Европу не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 90-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой», - заявил Ващиковский в интервью изданию wPolityce.

Он просит Киев уладить эти вопросы до того, как страна попросит о членстве в ЕС.