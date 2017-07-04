Минобороны Украины подсчитало число погибших на Донбассе военных

В Минобороны Украины подсчитали, что за время военного конфликта в Донбассе погибло свыше 2,7 тысячи украинских военных, еще более 10 тысяч военнослужащих получили ранения.

По данным ООН на март месяц, число погибших составляло не менее 9,94 тыс. человек, раненых - 23,5 тысяч. Причем, в украинской армии велики небоевые потери от дезертирства, самоубийства и пьяных инцидентов, которые нередко заканчиваются смертельными случаями.



Прямые убытки Украины за время военного конфликта, который продолжается уже более трех лет, оценивается приблизительно в 50 млрд долларов.



