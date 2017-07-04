Малайзийский Airbus изменил курс из-за столкновения с птицами

Airbus А330 малайзийской авиакомпании AirAsia X, выполнявший рейс Голд-Кост (Австралия) - Куала-Лумпур (Малайзия), совершил экстренную посадку в аэропорту Брисбена.



Через 30 минут полета борт столкнулся в воздухе с птицами, командир принял решение изменить курс и совершить экстренную посадку, сообщает Xinhua. Кто-то из очевидцев увидел, как из правого двигателя самолета посыпались искры.



На борту самолета находились 359 человек, никто из них не пострадал. В ближайшее время пассажиры будут отправлены по месту назначения другим рейсом.



