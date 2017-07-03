Россиян призвали не волноваться из-за угроз экс-главы минобороны Украины

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич призвал россиян не волноваться из-за заявления бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко о взрывах на территории России в Москве и Таганроге.

Экс-глава украинского Минобороны пригрозил взрывать автомобили в Таганроге и российской столице. По словам российского сенатора, "в связи с тем, что Гриценко — бывший министр, мы обращаем и будем обращать внимание на подобные угрозы". "Что касается мер безопасности, с учётом в том числе и подобных высказываний, по линии российских правоохранительных органов и особенно по линии спецслужб делается всё, чтобы ничего подобного на территории нашей страны не произошло", — заверил Клинцевич.

Он похвалил российские спецслужбы, потому что они глубоко информированы и работают на упреждение, - сообщает ФАН.

"Россиянам не стоит волноваться относительно заявлений со стороны бывших украинских министров. Наши специалисты полностью контролируют ситуацию", — успокоил Клинцевич наших соотечественников.