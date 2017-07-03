Актёра Владимира Машкова не пустили в Одессу на съёмки «Ликвидации»

Актёра Владимира Машкова не пустили в Одессу для съёмок второй части сериала «Ликвидация». Машкову запрещён въезд на Украину.

"Год назад старшие товарищи пригласили меня (наверное, как одессита) поучаствовать в съёмках второй части фильма «Ликвидация». Я должен был подготовить и провести съёмки в Одессе. Время, сами понимаете, непростое, и можно было ожидать всяческих непредвиденностей. Однако всё шло на удивление гладко, намного проще, чем я ожидал", — поделился в соцсети продюсер Сергей Члиянц.

По словам продюсера, местные власти и представители силовых структур оказали серьезную поддержку проекту, а многие уверяли в желании активно помогать съемкам фильма, - пишет "Российская газета". "И вдруг как гром среди ясного неба: актеру Владимиру Машкову запрещен въезд на Украину. Какая же "Ликвидация" без Давида Гоцмана?! Итак: съемки сорваны. Большой бюджет фильма не потрачен в Одессе. Кинематографисты и артисты нашего города без хорошей работы, а сам город - без любимого фильма", - написал Сергей Члиянц. Он напомнил, как одесситы приветствовали присуждение Машкову звания почетного гражданина Одессы. И вот...

Певцу Мите Фомину закрыли въезд на Украину. Он заявил публично во Львове, что Крым - территория России.