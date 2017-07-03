Митя Фомин после слов о Крыме попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Российский артист Митя Фомин после слов о Крыме, сказанных на фестивале во Львове, попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Митя Фомин во время музыкального фестиваля Alfa Jazz Fest, проходившего во Львове, рассказал, что выступает на Украине с концертами.

Певец выступал в Крыму после того, как он в марте 2014 года вошел в состав РФ. Украинская журналистка предположила, что СБУ ещё не знает о посещении певцом Крыма, и поинтересовалась, считает ли он полуостров российским. Митя Фомин ответил, что Крым является территорией России. «По факту это российская территория», — пояснил артист.

Митя Фомин на вопрос RT, опасается ли он возможного запрета на посещение Украины, ответил отрицательно.

«Если я чего-то боюсь в жизни, я этого не делаю. Если мы будем смотреть правде в глаза, то Крым действительно является российской территорией. Это непреложный факт, и обижаться на это было бы странно. Позиция украинских властей касательно противостояния российским артистам, решение их не впускать — странные. Это странно и противоестественно», — пояснил артист.

По словам Фомина, на Украине российских артистов ждут люди, ждут спектаклей, песен.

Он отметил, что ничего плохого Украине не сделал, «как и любому гражданину этой уважаемой страны», и давно гастролирует с концертами по её территории.

Еще стало известно, что актёра, режиссёра Олега Меньшикова не пустили на съёмки в Одессу.