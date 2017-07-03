Какие темы могут обсудить Путин и Трамп в рамках саммита G20

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита G20 могут обсудить международный терроризм, ситуацию в Сирии и на Украине. Темы, которые, вероятно, обсудят российский лидер и американский президент, назвал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

Помощник президента РФ рассказал, что имеется информация о планах Белого дома обсудить с Путиным тему Сирии и Украины.

Ушаков, назвав обсуждение этих тем "вполне логичным".

"Но мы считаем, что и вообще проблему международного терроризма между двумя лидерами ведущих держав нужно обсуждать тоже в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли эту проблему осилишь", — цитирует РИА Новости Ушакова.

По словам помощника Путина, есть и много других вопросов, которые Россия готова обсудить, в том числе региональная проблематика, темы контроля над вооружениями и стратегической стабильности.

Он подчеркнул, что Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность за стабильность в мире.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет 7-8 июля в немецком Гамбурге.