Эрдоган и Шойгу обсудили урегулирование ситуации в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье на встрече в Стамбуле обсудили ситуацию в Сирии. Эрдоган принял военную делегацию из России.

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что глава турецкого государства и глава российского Минобороны решали основные вопросы повестки дня очередной встречи по Сирии, которая будет проведена в Астане.

Эрдоган и Шойгу обсудили создание зон деэскалации в Сирии и дорожную карту урегулирования в этой САР,- передает Hurriyet. Это были главные темы переговоров.

По словам Калына, власти Турции приложат все усилия , чтобы как можно быстрее закончить этот процесс и обеспечить доставку гуманитарной помощи.

Шойгу передал Эрдогану послание от президента РФ Владимира Путина.

О встрече Эрдогана с Шойгу стало известно еще вчера, но без подробностей.