Конституционная комиссия Украины в ближайшие дни изменит статус Крыма

Конституционная комиссия Украины на заседании 5 июля собираетя утвердить предложения по статусу Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко ранее поручил Конституционной комиссии подготовить проект изменений относительно статуса Крыма. Крым вошел в состав Российский Федерации в марте 2014 года по итогам референдума.

Украинские эксперты предлагают отказаться в Конституции Украины от термина "республика" и заменить его на "крымско-татарскую автономию", сообщил РИА Новости депутат от "Радикальной партии", член комиссии Юрий Чижмарь. "Мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны", — заявил нардеп.

"Термин "республика" указывает на федерализацию, которую нам сегодня нельзя внедрять по внутренним и внешним причинам… Поэтому этот термин "республика" мы изымаем из всех статей конституции.

Во всех статьях название "Автономная республика Крым" будет изменена на "крымскую автономию" либо "крымско-татарскую автономию", не как форму территориального устройства, а как форму национально-культурного развития, форму реализации права коренного населения на самоопределение", — цитирует депутата Рады в понедельник РИА Новости.