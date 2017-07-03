Антироссийские плакаты на украинском языке в Киеве содержат 13 ошибок

Авторы антироссийских плакатов в Киеве допустили 13 ошибок как грамматических, так и пунктуационных.

Русский язык приравняли к заразной инфекции, "поражающей нервную систему".

На украинском языке на баннере написано, что у русскоговорящих людей низкий IQ, и они страдают от алкоголизма.

Пользователи соцсетей обратили внимание на баннер с логотипом некоей "Клиники доктора Бандеры". В тексте допущены неправильные окончания, лишние запятые, пропушен апостроф и неверно используется буква "і".

Как сообщает РИА Новости, кто стал заказчиком антироссийской рекламной кампании, неизвестно.

Журналисты издания "Страна.ua" обнаружили jib,rb в скандальном плакате про "инфекцию русского языка", который развесили по Киеву.