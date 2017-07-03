В Верховной раде объяснили появление бронетехники возле здания

В Верховной раде Украины поспешили успокоить граждан и средства массовой информации, усмотревших чуть ли не подготовку к госперевороту в появлении бронетехники у здания парламента.

Оказывается, во внутреннем дворе Рады всего лишь пройдет выставка оборонной техники, которую продемонстрирует «Укроборонпром». Показ приурочен к 20-летию хартии Украина – НАТО, сообщает УНИАН, Подобное мероприятие проводилось и в прошлом году, но не вызвало тогда такого ажиотажа.