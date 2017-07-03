Представитель французских ультраправых сознался в покушении на Эммануэля Макрона

Во Франции предъявлены обвинения в терроризме 23-летнему националисту, признавшемуся в покушении на главу государства. Вооруженное нападение он планировал совершить 14 июля на Елисейских полях во время военного парада, проводимого в день национального праздника Пятой республики.

Обвиняемый написал на одном из форумов в интернете, что намерен купить автомат Калашникова и совершить нападение на Эммануэля Макрона, о чем пользователи доложили полиции. 1 июля безработный обитатель предместья Парижа, проживающий в коммуне Аржантёй, был арестован, сообщает телеканал BFMTV. При задержании он угрожал стражам порядка кухонным ножом. В прошлом году представитель ультраправых уже был осужден за оправдание терроризма.