Легендарный футболист Диего Марадона мечтает о российском гражданстве

Ранее «Аргументы недели» сообщали о признании аргентинского легендарного футболиста Диего Марадоны в том, что он очень уважает и любит Владимира Путина. Теперь Марадона заявил, что не прочь стать россиянином.

О желании Диего Марадоны получить российский паспорт пишет 3 июля газета «Советский спорт».

Звезда футбола, 56-летний Диего Марадона, прибыл в Москву в рамках движения «Россия любит футбол», и посетил финал Кубка Конфедераций.

Марадона ранее признавался журналистам, что его кумиром является президент России Владимир Путин и что Диего готов стать главным тренером российской сборной по футболу и помочь России в организации мирового чемпионата по футболу в 2018 году.