В Японии изобрели необычное устройство, которое позволяет в буквальном смысле попробовать музыкальное произведение на вкус. В зависимости от музыки, которую выбирает клиент, аппарат смешивает коктейль.

Собственно, само устройство ничем от аппарата для смешивания фруктовых коктейлей не отличается, но японские инженеры снабдили машину «электронными мозгами», сообщает ФАН. В устройство заложен алгоритм, который позволяет машине «проанализировать» настроение человека в зависимости от его музыкальных пристрастий. В зависимости от результата этого «сканирования настроения» аппарат выдает сок того или иного вкуса, смешивая сладкие, горькие соленые и прочие ингредиенты.