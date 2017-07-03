На сирийских деньгах впервые напечатали портрет Башара Асада

Портрет сирийского президента Башара Асада впервые появился на национальных банкнотах. Изображение действующего главы государства отпечатали на самой крупной купюре номиналом в 2 тысячи фунтов (около 4 долларов США).

В воскресенье новая банкнота поступила в обращение в Дамаске и еще ряде провинций. До этого времени самой крупной сирийской купюрой считалась 1 тысяча фунтов, на которой был изображен бывший президент страны Хафез аль-Асад - отец Башара Асада, умерший в 2000 году.

Деньги были отпечатаны еще несколько лет назад, но в обращение так и не были введены из-за войны и колебаний обменного курса, пишет Reuters.



