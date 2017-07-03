Китай уже больше 12 часов хранит молчание и не дает никаких объяснений по поводу причин неудачного запуска тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход"). Прямая трансляция полета была прервана через 40 минут с начала старта.

КНР сообщила лишь об аномалии, возникшей после запуска ракеты, не сообщая никаких подробностей. Запланированную пресс-конференцию тоже отменили, сообщает РИА Новости.

Ракета, стартовавшая с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань в 19:23 по местному времени (14:23 мск.), должна была поднять на орбиту спутник связи "Шицзянь-18". Однако через 40 минут после пуска пришло сообщение, что он не удался. На каком именно этапе провалилась миссия, неизвестно.



