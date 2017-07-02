Китай выразил протест в связи с заходом эсминца США в акваторию спорных островов

Министерство иностранных дел Китая выразило протест в связи с заходом эсминца США USS Stethem в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море.

Китай считает эти острова своими. МИД КНР назвал заход американского эсминца в акваторию спорных островов военной провокацией.

Как заявили китайские дипломаты, действия эсминца США являются серьезной политической и военной провокацией.

Военные КНР сделали предупреждение корабля, направив к нему свои военные корабли и истребители.

"США, прикрываясь знаменем "свободы навигации", в очередной раз направили свой эсминец, который самовольно вошел в акваторию китайских островов Сиша, нарушив законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет Китая, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах", — говорится в заявлении МИД Китая.