Митя Фомин на фестивале во Львове публично заявил, что Крым – это Россия

Российский исполнитель Митя Фомин во время музыкального фестиваля Alfa Jazz Fest в украинском Львове заявил, что Крым — это территория Российской Федерации.

Митя Фомин ранее выступал в Крыму. Многим российским артистам, выступившим в Крыму после 2014 года, украинские власти запрещают въезд на Украину.

Корреспондент украинского телеканала "1+1" во время интервью с Митей Фоминым напомнила артисту, что он выступал в Крыму, а теперь приезжает на Украину с концертами. Журналистка предполодила, что СБУ пока не осведомлена о концерте Фомина в Крыму.

На вопрос, считает ли певец Крым российским, Митя ответил: "По факту это российская территория", - сообщает РИА Новости. "Я ездил в Крым и в прошлом. Артист, как птица, он волен петь, даже если его не будут слушать. Он волен петь там, куда прилетает", — сказал певец, подчеркнув, что музыка не имеет границ.

Митя Фомин назвал себя "голубем мира" и призвал не запрещать музыку.