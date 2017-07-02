На Украине предложили создать реестр приглашающих российских артистов лиц

Вслед за «черным списком» российских артистов на Украине может появиться реестр лиц, которые приглашают их выступать на территории страны. С соответствующим предложением выступил сегодня заместитель председателя украинского правительства.

Так Вячеслав Кириленко отреагировал на последние сообщения об отказе во въезде на Украину российским артистам. Как написал чиновник в своем Twitter, за организаторами концертов, которые приглашают людей, нарушающих украинские законы, необходимо «следить особо».

Накануне «Аргументы недели» писали, что украинские пограничники не пустили в страну певицу Бьянку. Санкции в отношении артистки были применены в связи с тем, что ранее она выступила в Крыму.