Состоялась встреча президента Турции Эрдогана и главы Минобороны РФ Шойгу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 2 июля, провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в особняке Тарабии", — указано в сообщении на официальном сайте турецкого президента.

Ранее СМИ анонсировали встречу Шойгу с Эрдоганом в Стамбуле.

Подробности переговоров президента Турции и министра обороны России пока не уточняются.