В Киеве сообщили о минировании шести станций метрополитена

В Киеве сегодня днем из-за сообщения о заложенных взрывных устройствах были закрыты шесть станций метрополитена.

Сейчас в метро работают сотрудники полиции. Некоторое время назад местные СМИ сообщили, что правоохранители завершили обследование четырех станций, упомянутых в сообщении, взрывчатки там не обнаружено. Уточняется, что информация о минировании подземки была передана анонимом.

Ранее в воскресенье «Аргументы недели» сообщили, что в Москве по требованию полиции была закрыт вестибюль станции метро «Щелковская». На момент написания новости не было сведений о причинах данного решения правоохранителей.