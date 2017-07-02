Кадыров сравнил легализацию однополых браков в Германии с "последним днём Помпеи". В ФРГ в последний день июня, 30 июня 2017 года, немецкий Бундестаг разрешил гомосексуалистам вступать в официальные браки. Решение о легализации ЛГБТ-браков было одобрено большинством голосов депутатов.

Рамзан Кадыров, узнав об этой новости из бундестага Германии, написал в Instagram : "...Посмотрел на реакцию зала и подумал, что это последний день Помпеи".

"Альтернативы семье нет и никогда не будет. В крепкой, здоровой семье растут морально устойчивые, порядочные, почитающие родителей и любящие Родину дети", - убеждён Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер привёл данные исследования: "Проведённый по моему поручению анализ свидетельствует, что большинство из молодых людей, совершивших за последние годы в Чечне тяжкие преступления, росли в неполноценной семье. А из их числа большинство жили только с матерью. Жизнь показывает, что мать в силу целого ряда обстоятельств бывает не в состоянии уделять детям должное внимание, забрав детей после развода". "Конечно, бывают и исключения", - отметил он.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что, наоборот, нужно стремиться к укреплению института семьи.

"Аргументы недели" писали, что немецкий Бундестаг легализовал однополые браки Канцлер Германии Ангела Меркель проголосовала против легализации однополых браков.