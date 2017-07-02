В прифронтовые районы Донбасса прибыл спецотряд запрещенной в Российской Федерации группировки «Правый сектор». Задача экстремистов – зачистка неблагонадежного местного населения, узнала разведка ополченцев.

Соответствующую информацию озвучил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин, пишет портал Life. По словам Басурина, бойцы «Правого сектора» в настоящее время задерживают людей, заподозренных в лояльности к народным республикам Донбасса. Только за последние 3 дня в населенных пунктах, расположенных в прифронтовой зоне, бесследно исчезли около 40 местных жителей.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении российских членов «Правого сектора».