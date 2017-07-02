Температура в Турции и Греции бьет все рекорды

С рекордно высокими температурами пришлось столкнуться туристам, отдыхающим сейчас в Греции и Турции. Рекордная температура была зафиксирована 1 июля в турецкой Анталье - 45,4 градуса выше нуля.

Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений. До этого рекордсменом считалось 12 июля 2000 года, когда жара на юге Турции достигала +45 градусов, отмечают «Известия». Незначительный спад температур в понедельник до +35-37 только радует.

Был побит температурный рекорд и в Европе. В субботу в Греции было отмечено 45,9 градуса жары. Пик температуры был зафиксирован на Крите, поблизости от Ираклиона, сообщает meteo.gr. В ближайшую неделю жара в Греции не спадет, хотя немного снизится к началу следующей недели – до +33-34 градусов.

Ранее красный уровень опасности из-за жары был объявлен в Болгарии. Сегодня сотни российских туристов застряли в аэропорту Бургаса из-за задержки рейсов авиакомпании Bulgaria air. Время задержки составляет от 3 до 18 часов.



