Лидер группы «Океан Ельзи» назвал главных врагов Украины

Святослав Вакарчук перечислил в своем Twitter главных врагов Украины.

В список лидера рок-группы «Океан Ельзи», вошли, в частности, коррупция, невежество, жадность и недоверие. По мнению Вакарчука, последнее качество украинцев является главной их бедой. Музыкант считает, что, не преодолев данную проблему, страна не сможет «вырваться из порочного круга истории».

Стоит отметить, что этот пост в своем микроблоге Вакарчук посвятил погибшему главе украинского спецназа ГУР Максиму Шаповалу. Автомобиль Mercedes, в котором находился военнослужащий, был подорван неизвестными злоумышленниками в Киеве ранее на этой неделе.