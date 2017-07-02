Парубий предрек возвращение украинского флота в Крым

Украина сможет вернуть обратно Крым с помощью своих военных моряков. Такое мнение высказал председатель Верховной Рады.

Сегодня на Украине отмечают День Военно-морских сил. В своем поздравлении по этому случаю спикер Рады Андрей Парубий отметил, что история украинского флота началась в 1918 году в Крыму. Парубий выразил убеждение, что украинские моряки смогут снова придти на полуостров и восстановить там свои базы.

Напомним, Крым стал российским регионом весной 2014 года по итогам референдума. После того как полуостров вошел в состав РФ, ВМС Украины пришлось передислоцироваться – сменить Севастополь на Одессу.