На Украине русскоговорящих жителей сравнили с носителями заразы
2 июля 2017, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]
На улицах Киева появились рекламные постеры, на которых русскоговорящие жители Украины сравниваются с носителями инфекции.
На плакатах изображен человек с высунутым языком, разукрашенным в цвета государственного флага Российской Федерации. Надписи на постерах утверждают, что русский язык является «заразным», его носителям рекомендуется полоскать рот.
Кто решил таком образом оскорбить русскоговорящих украинцев, в настоящее время неизвестно. Местным СМИ установить заказчика данных плакатов не удалось.
Ранее «Аргументы недели» писали, что киевский министр потребовал запретить русский язык в аэропортах Украины.