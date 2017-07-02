На Украине русскоговорящих жителей сравнили с носителями заразы

На улицах Киева появились рекламные постеры, на которых русскоговорящие жители Украины сравниваются с носителями инфекции.

На плакатах изображен человек с высунутым языком, разукрашенным в цвета государственного флага Российской Федерации. Надписи на постерах утверждают, что русский язык является «заразным», его носителям рекомендуется полоскать рот.

Кто решил таком образом оскорбить русскоговорящих украинцев, в настоящее время неизвестно. Местным СМИ установить заказчика данных плакатов не удалось.

Ранее «Аргументы недели» писали, что киевский министр потребовал запретить русский язык в аэропортах Украины.