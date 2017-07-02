ИноСМИ: Британский спецназ скрывал убийства гражданских лиц в Афганистане

В 2014 году Королевская военная полиция Великобритании начала расследование военных преступлений в Афганистане под кодовым названием «Операция Нортмур». Оно выявило 675 эпизодов неправомерных действий британских спецслужб.



В 2010-2013 годах Особая воздушная служба (SAS) Великобритании фальсифицировала отчёты, чтобы скрывать убийства невооружённых гражданских лиц в Афганистане. The Times пишет о том, как один из отрядов SAS в ходе ночных рейдов в дома мирных жителей, подозреваемых в связях с группировкой "Талибан" (запрещена в РФ), вместо того, чтобы задерживать их, хладнокровно убивал безоружных людей. В свои отчеты они вкладывали постановочные фотоснимки, вкладывая в руки убитых афганцев пистолет Макарова, который часто используется командирами боевиков. Однако в телах некоторых жертв полицейские обнаружили пули от патронов, используемых в британской армии. Кроме того, несколько раз в рапортах упоминался один и тот же серийный номер оружия убитых.



