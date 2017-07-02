Больше половины британцев хотят сохранить гражданство EC после Brexit‍

Исследование Лондонской школы экономики (LSE) показало, что шесть из десяти британцев были бы рады сохранить гражданство ЕС после Brexit, включая право на проживание, работу, обучение и передвижение в Евросоюзе.

Ради этого многие из них даже готовы платить более £400 (при этом LSE не указывает, за какой период времени).

За сохранение страны в Евросоюзе чаще всего ратуют молодые британцы (85%) в возрасте 18-24 лет и жители Лондона (80%).